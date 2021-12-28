Авраам Руссо ответил «засудившему» его жюри «Суперстара»

Певец и финалист шоу «Суперстар! Возвращение» Авраам Руссо заявил в изданию «Газета.Ru», что получает более высокие гонорары, чем «засудившие» его члены жюри проекта. Он отметил, что не обижен на участников проекта.

Во-первых, я работаю больше — и мой гонорар больше, чем у тех, кто меня засудил. Я не в обиде, просто стараюсь объективно оценивать произошедшее, — отрезал Руссо.

Он также выразил недовольство претензией Леры Кудрявцевой, которая призналась на шоу, что «ненавидит» песню Aicha, которую Руссо исполнял в финале. По мнению певца, он и его номер не имеют никакого отношения к личной неприязни Кудрявцевой к это песне.

Я пел все песни со своей изюминкой, своим почерком. Мне на студии потом сказали: «Из поющих только вы здесь», — резюмировал Руссо.

Ранее музыкант и член жюри шоу «Суперстар! Возвращение» Стас Пьеха заявил, что поставил участнику проекта певцу Юлиану ноль баллов за выступление, так как ожидал от него творческого эксперимента в песне «Боже, какой пустяк». Он напомнил, что это единственный ноль, который он ставил за все выпуски «Суперстара».