«Я их никогда не брошу»: Шаляпин рассказал о родителях умершей жены

Прохор Шаляпин рассказал, что он всеми силами поддерживает связь с родителями умершей жены — миллионерши Татьяны Дэвис. Артист не готов строить новые отношения и не может предать память покойной супруги, пишет Teleprogramma.pro.

По словам артиста, пока он ощущает абсолютную опустошённость, хотя и пытается при этом сохранить хорошее настроение.

Я каждый день на связи с родителями Татьяны. Им тяжело. Для них это был единственный ребёнок. Они закрылись и никого не пускают в свою жизнь, — рассказал певец о заграничных родственниках.

Свою любимую Таню артист вспоминает каждый день. На данный момент он — совершенно одинокий человек и ему надо время, чтобы восстановиться после смерти жены. Что же касается родителей Татьяны, то он их вряд ли когда-нибудь увидит, так как никогда не получал визу в Канаду.

Постоянно с её родителями поддерживаем друг друга. Я их никогда не брошу. Они для меня близкие люди. Живут в Канаде. Эта страна вряд ли меня когда-нибудь пустит. Визу туда никогда не получал, — сказал Шаляпин.

Ранее гости одного из выпусков программы «На самом деле» заявили, что певец и ведущий Прохор Шаляпин мог отравить свою жену — миллионершу Татьяну Дэвис ради денег. Бывшая жена исполнителя умерла после того, как заболела коронавирусом в конце сентября.