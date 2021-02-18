«Я должна на это повестись?» — Бортич высказалась о «дворце Путина»

https://static.news.ru/photo/200546c2-7259-11eb-824b-96000091f725_660.jpg Фото: Wikimedia

Российская актриса Александра Бортич прокомментировала расследование оппозиционного блогера Алексея Навального про «дворец Путина» на Кубани. Она призналась, что целиком не смотрела, но и не хочет.

Целиком не смотрела. Я посмотрела кусочки, но целиком не хочу смотреть. Не хочу, чтобы меня это захлёбывало, — призналась актриса в интервью блогеру Юрию Дудю.

Она подчеркнула, что видео с человеком, утверждающим, что это его дворец, только подтверждает версию Навального. После этого Дудь уточнил, поверила она Аркадию Ротенбергу или нет.

Мне что, восемь лет? Как я должна на это повестись, — смеясь, ответила Бортич.

В ходе интервью, актриса также опровергла слова режиссёра Никиты Михалкова о том, что у неё баснословная зарплата. Она отметила, что не такие уж большие гонорары ей выплачивают, писал NEWS.ru.

Ранее Михалков пристыдил молодых актёров, жалующихся на жизнь на родине, имея при этом большие зарплаты и недвижимость в Москве. Режиссёр перечислил таких звёзд, как Бортич, Антон Лапенко и Мария Шалаева.