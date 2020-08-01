Высоцкая покорила поклонников молочным тренчем и насыщенным загаром

https://static.news.ru/photo/e4dc123a-d3d2-11ea-8b5b-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая обновила гардероб для очередных съёмок. Платью она предпочла ставший хитом сезона тренчкот молочного цвета. Дополнили образ широкие брюки, подобранные в тон.

Новый образ звезда театра и телеэкрана продемонстрировала поклонникам в Instagram, чем вызвала бурю восторгов. Те даже придумали определения для её нового стиля — «Красивая драма», «Белый лебедь», «Лёгкое дыхание» и ряд других.

Свою любимицу люди назвали красивой, восхитительной, божественной и нежной, одарив её множеством комплиментов. При этом некоторые отметили, насколько удачно с молочным оттенком сочетается ровный насыщенный загар Высоцкой.

Всё гениальное просто! Зато какой шарм! — написала одна из подписчиц.

Тренчкот, или, как его часто называют — тренч, стал модной тенденцией сезона. При этом зачастую звёзды эту модель дождевого плаща носят не в качестве верхней одежды, а взамен платья. Высоцкая решила не отставать от тендеции, предпочтя одеяние длины миди.

Ранее, как писал NEWS.ru, оперная певица Анна Нетребко восхитила поклонников нежно-персиковым тренчем, в котором во время гастролей отправилась любоваться шедеврами Дрезденской картинной галереи.