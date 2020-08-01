Высоцкая покорила поклонников молочным тренчем и насыщенным загаром

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая обновила гардероб для очередных съёмок. Платью она предпочла ставший хитом сезона тренчкот молочного цвета. Дополнили образ широкие брюки, подобранные в тон.
Новый образ звезда театра и телеэкрана
Свою любимицу люди назвали красивой, восхитительной, божественной и нежной, одарив её множеством комплиментов. При этом некоторые отметили, насколько удачно с молочным оттенком сочетается ровный насыщенный загар Высоцкой.
Всё гениальное просто! Зато какой шарм! — написала одна из подписчиц.
Тренчкот, или, как его часто называют — тренч, стал модной тенденцией сезона. При этом зачастую звёзды эту модель дождевого плаща носят не в качестве верхней одежды, а взамен платья. Высоцкая решила не отставать от тендеции, предпочтя одеяние длины миди.
Ранее, как писал NEWS.ru, оперная певица Анна Нетребко восхитила поклонников нежно-персиковым тренчем, в котором во время гастролей отправилась любоваться шедеврами Дрезденской картинной галереи.
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