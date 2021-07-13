«Вы теряете силы»: врачи поставили Соседову новый диагноз

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, как чувствует себя спустя год после выявления у него неизлечимой болезни. Оказалось, это вовсе не аллергия на пыльцу деревьев. При этом поставить верный диагноз врачи до сих пор не смогли.

Это не аллергия оказалась. В итоге так ничего и не решилось. Периодически я встаю с температурой 36,0 — видимо, падает иммунитет. Я ходил по врачам, мне никто ничего сказать не может. Что, отчего и почему, — посетовал критик.

В апреле прошлого года Соседов пожаловался изданию «Собеседник», что пребывает в жутком состоянии: нос забит, в горле першит, встать с постели он не может, а таблетки не помогают. Медики решили, что таким образом у него проявилась сильнейшая аллергия.

Теперь врачи говорят ему, что, вероятно, это реакция на стресс.

Для вас жизнь — большой стресс. То, что другие люди, может быть, проходят в более лёгком варианте, для вас тяжело: публичность, съёмки и так далее. У вас наступает момент критический, когда вы теряете силы и падает иммунитет, падает температура, и тут вас сразу атакуют инфекции и вирусы. К аллергии это не имеет никакого отношения, — процитировал Соседов слова медиков.

Критик добавил: аллергии у него ни на что нет. Видимо, так болячка подтолкнула его «сделать анализ по всем пунктам». Соседов отметил, что сейчас его ничего не беспокоит, добавив только, что плохо переносит жару.

Сейчас я себя чувствую в принципе хорошо. Я только плохо переношу жару. Жара — это вообще для меня жутко, я человек зимний, люблю морозы. А так всё нормально, — заключил критик.

Ранее Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, что известно ему о состоянии находящейся в коме певицы МакSим. Он заявил, что звезда уже несколько дней «лежит трупом».