«Всё у него хорошо»: Солнцев объяснил, зачем Шаляпин пошёл к Малахову

Рустам Солнцев объяснил, зачем Прохор Шаляпин пошёл на шоу к Андрею Малахову. По словам бывшего участника «Дома-2», певец получил гонорар, сообщает popcornnews.ru.

Программа, где Шаляпин собирается рассказать о любимой жене Татьяне Клаудии Дэвис, выйдет через несколько дней. Солнцев утверждает, что артист передал фото умирающей жены Андрею Малахова бесплатно.

Он был на программе, получил гонорар, показал фотки, которые у него были. Все хорошо у него, шоу продолжается, — заявил Солнцев.

Смерть жены Прохора Шаляпина от коронавируса сразу после свадьбы стала большим потрясением для мира шоу-бизнеса. Многие даже заподозрили в этом инсценировку и нашли много несостыковок. В частности, коллеги Шаляпина по цеху были удивлены, что артист не находился возле умирающей жены, а был в России и даже не смог с ней попрощаться.

Ранее адвокат Александр Бенхин назвал возраст, который на самом деле был у умершей жены Прохора Шаляпина. Юрист считает, что женщине было не менее 47 лет, так как именно эту цифру называл и сам певец.