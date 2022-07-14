«Всё наоборот»: экс-солистка «Ленинграда» раскрыла гонорары в группе Шнура Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс заявила, что получала меньше 1% от гонорара группы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алиса Вокс

Певица Алиса Вокс раскрыла в беседе с NEWS.ru свой заработок во время выступлений в группе Сергея Шнурова «Ленинград». По словам бывшей солистки коллектива, она получала меньше 1% от гонорара группы. Артистка отметила, что после ухода из «Ленинграда» и начала сольной карьеры она стала «коммерчески более успешной, чем раньше».

Алиса Вокс, выступавшая в составе «Ленинграда» с 2012 по 2016 год, посетовала на разговоры о том, что в период работы в коллективе она якобы «получала миллионы, миллиарды, а сейчас забытая, никому не нужная».

На самом деле всё ровно наоборот! Меньше 1% от гонорара группы [получала в «Ленинграде»]! Я купила себе маленькую однокомнатную квартиру, она стоила 3 млн 400 тыс. рублей. Купила в рассрочку и всё это время платила частями. Ещё я купила себе «Мерседес», он стоил 1 млн 400 тыс. рублей. Это все мои покупки в «Ленинграде». Сейчас я коммерчески более успешна, чем раньше, — рассказала Алиса Вокс.

Ранее СМИ сообщили, что гонорар певицы Манижи, осудившей действия России на Украине и негативно высказавшейся в адрес россиян, превышает 1 млн рублей. В настоящее время артистка продолжает творческую работу в РФ. В июле Манижа выпустила новую песню, а в июне экс-участница Евровидения спела на свадьбе футбольного тренера Александра Кержакова. После она выступила на благотворительном мероприятии и дала онлайн-концерт.