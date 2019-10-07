https://static.news.ru/photo/eb359524-a742-11e9-91b7-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бессменный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов снова заговорил о завещании. 72-летний шоумен недавно вернулся из отпуска и решил не откладывать дела в долгий ящик. Он признался, что история с отравлением доказала, что вопрос с наследством нужно решать в первую очередь.

Уже всё сформулировал и написал. Осталось только нотариально заверить. А то всякое может случиться, — рассказал он журналу « СтарХит ».

Алибасов сообщил, что он ещё не отправился после отравления. Продюсер по-прежнему не может употреблять твёрдую пищу из-за сильных болей в желудке. Однако, будучи в отпуске, он позволил себе выпить 20 граммов спиртного по случаю дня рождения его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Мы прекрасно провели время за границей. Даже выпили по 20 граммов по случаю праздника. С едой дела обстоят неважно. Как только пробую твердую пищу, внутри все сводит — это последствия отравления «Кротом», — резюмировал шоумен.

В начале лета нынешнего года продюсер выпил жидкость, спутав её с соком, из-за чего долгое время провёл без сознания в реанимации, получил ожог гортани, пищевода и желудка.

Ранее News.ru писал, что в Пресненском суде прошло очередное заседание по иску Бари Алибасова к производителю средства для очистки труб «Крот». Сторона истца пригласила ещё одного потерпевшего мужчину. Его мать умерла два года назад, также перепутав химическое средство с обычным напитком.