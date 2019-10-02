https://static.news.ru/photo/ac44b768-e532-11e9-9e93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/News.ru

В Пресненском суде прошло очередное заседание по иску Бари Алибасова к производителю средства для очистки труб «Крот». В начале лета нынешнего года продюсер выпил жидкость, спутав его с соком, из-за чего долгое время провел без сознания в реанимации, получил ожог гортани, пищевода и желудка.

Адвокат истца Андрей Комиссаров заявил, что сегодня они рассчитывали увидеть в суде представителя Роспотребнадзора, однако те не явились.

Сторона истца пригласила на судебное заседание еще одного потерпевшего от «Крота» — мама мужчины умерла два года назад, также перепутал химическое средство с обычным напитком. Таким образом, истец хотел доказать, что его случай уже не первый, и от «Крота» действительно пострадали несколько человек.

Если бы Роспотребнадзор качественно, своевременно работал, не было бы этой череды смертельных случаев, — сказал он.

Адвокат Комиссаров настаивает, что всему виной слишком похожие дизайн и форма бутылки средства для очистки труб и пригодных для питья жидкостей.

Крот убил уже нескольких людей. Слава богу, я жив остался, — говорит Алибасов.

Комиссаров считает, что если бы Роспотребнадзор качественно работал, таких ситуаций, как с Алибасовым и ещё несколькими пострадавшими бы не произошло.

Он добавил, что в дальнейшем сторона истца планирует добиваться экспертизы о несоответствии «Крота» требованиям ГОСТ.

По нашим данным, они уже немножко начали изменять дизайн бутылки. Но это не то. Если госорганы не хотят бороться, значит самим потребителям нужно это делать, — утверждает адвокат.

Алибасов также ответил на вопросы о своём самочувствии. Он заявил, что идет на поправку, хоть еще и чувствует боли и не может толком есть.

Болит пищевод, болит желудок, гортань. Вот я с вами говорю, а там все горит. Я не могу есть. Но выздоровление, конечно, чувствуется. Еще пару месяцев, и буду есть, что захочу — сказал продюсер.

Следующее заседание назначено на 8 октября. Ранее News.ru писал о том, что «Ашан» ответил на обвинения Бари Алибасова из-за «Крота».