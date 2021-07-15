«Вся ядом исходишь»: Малькова выложила в Сеть переписку с Макеевой

Скандал между Светланой Мальковой и российской актрисой Анастасией Макеевой не утихает. Накануне Малькова выложила в сторис личной страницы в соцсети Instagram старую переписку с соперницей — в СМС артистка оскорбляет женщину и указывает на её недостатки, и что она «вся ядом исходит».

Займись собой и не надо этих акций самопожертвования в духе «я брошенная мать»! Ты, типа, воспитанная, а сама вся ядом исходишь. Будешь старая и одинокая! Займись собой, улыбайся, — написала однажды Макеева Мальковой.

Макеева также называла её «глупой», советовала «найти психолога», чтобы «мозг встал на место». В переписке актриса иногда использует нецензурную брань.

svetamalkova/instagram.com

Накануне Макеева рассказала новые подробности противостояния с бывшей супругой её нынешнего мужа Романа Светланой Мальковой. Артистка выяснила, что женщина общается в Сети с её бывшим ухажёром. Макеева переписывалась с ним больше двух лет назад и уверена, что мужчина затаил на неё обиду. Это произошло потому, что звезда отказалась от него, несмотря на ухаживания.

Макеева убеждена, что через общение со Светланой бывший ухажёр хочет отомстить ей. У виртуального ухажёра есть криминальное прошлое, он находится в международном розыске. Артистка считает, что против неё плетут заговор.

Ранее артистка за кулисами телешоу «Прямой эфир» подралась с бывшей женой своего нового супруга Светланой Мальковой. Женщины много пререкались и ссорились.