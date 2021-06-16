Встреча Макеевой и экс-супруги её мужа закончилась потасовкой

https://static.news.ru/photo/945dda9a-ceaa-11eb-9e04-96000091f725_660.jpg Светлана Малькова Фото: svetamalkova/instagram.com

В студии ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» встретились актриса Анастасия Макеева и экс-супруга её возлюбленного Светлана Малькова. Встреча закончилась потасовкой, рассказала в Instagram Малькова.

Вчера, после программы, после подписания согласия на съёмку детей, у кабинета меня поджидали и караулили Макеева с её подчинённым, к сожалению никто не мог предположить, что мне потребуется охрана, — написала она.

По словам Мальковой, актриса снимала её на телефон и оскорбляла. Светлана заявила, что терпела до тех пор, пока та не перекрыла ей проход окончательно.

Мне ничего не оставалось как выкинуть её телефон и толкнуть. Как утверждает Макеева, я её ударила. В тот момент я уже не помню ударила я или нет её, как она утверждает, всё есть на видео, — рассказала Малькова.

При этом бывший муж Светланы и нынешний супруг Анастасии Роман в женский скандал не лез и со стороны наблюдал за происходящим. Малькова также опубликовала фото, на котором изображён вход в отделение МВД.

У Романа Малькова четверо детей от Светланы. Ему не удалось сохранить хороших отношений с бывшей женой. Он объясняет это тем, что экс-супруга активно критиковала его новые отношения и ходила на телешоу, чтобы обсудить свою личную жизнь. Старший сын Романа сейчас живёт с отцом и его новой возлюбленной, трое младших детей — с матерью в Словении.

Ранее сообщалось, что Макеева и Мальков недавно расписались. Торжество прошло 29 мая в Крыму. Артистка решила оставить девичью фамилию, потому что она стала частью звёздного амплуа.