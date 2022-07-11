«Всем привет из Юрмалы»: покинувший Россию Светлаков связался с фанатами Юморист Светлаков продал дом в Юрмале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Светлаков

Юморист Сергей Светлаков после длительного молчания в социальных сетях вышел на связь с фанатами и передал им привет из латвийской Юрмалы. Звезда шоу «ПрожекторПерисХилтон» признался, что продал дом, и выразил надежду, что сможет поддерживать связь с латвийскими друзьями, пишет «КП-Екатеринбург».

Всем привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира, — заявил Светлаков.

Ранее Светлаков назвал враньем информацию о своём якобы отъезде из России. Он также поделился своими творческими планами и заверил, что уже осенью планирует «встретиться со зрителем».

О возможном отъезде Светлакова заговорили в Сети после того, как появилась информация о переносе шоу «ПрожекторПерисХилтон» из-за того, что ведущие артисты — Сергей Светлаков, Иван Ургант и Гарик Мартиросян находятся не в России.