«Всего две сотых»: Ильиных и Топалова выгнали из «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/f6b13d2a-31bd-11eb-b50f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пара Елена Ильиных — Влад Топалов прекратила своё участие в «Ледниковом периоде» после итоговых оценок в последнем выпуске шоу. Пара уступила по баллам другим номинированным на выбывание участникам проекта — Татьяне Волосожар и Евгению Пронину.

Какая пара покинет проект или останется бороться за медали шоу решалось в выпуске, который вышел в эфир 28 ноября. Обе пары из-за низких оценок жюри неделю назад получили номинацию на выбывание, и от оценок нынешнего проката зависело их выживание на проекте в целом.

Из номинантов на выбывание первыми выступили Волосожар и Пронин. Они показали эффектный номер под песню Валерия Кипелова «Я свободен». При этом выглядели фигуристы проекта под стать и были одеты в костюмы из чёрной кожи. Жюри достаточно высоко оценило чувственность пары, хотя было заметно, что у них на льду получилось не всё задуманное. Итоговые оценки пары — 11.86.

Затем на лёд вышли Ильиных и Топалов, исполнившие номер под песню «Знаешь, моя душа рваная» Рождена Ануси. Пара показала в номере высокие поддержки и хорошую скорость проката, стилисты использовали для Ильиных и Топалова костюмы с белым верхом, а декораторы — красную краску. С эмоциональной точки зрения зрители увидели даже слёзы. Жюри поставило паре суммарную оценку 11.84, что не позволило фигуристам продолжить участие в шоу, Ильиных и Топалов покинули проект.

Как сообщал NEWS.ru, ранее главный продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал о гонорарах звёзд — участников шоу за один выход на лёд. Он отметил, что из-за пандемии ситуация с оплатой изменилась, однако участники всё равно получают значительные выплаты, которые обусловлены эфирным временем.