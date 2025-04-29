Врачи запретили Якубовичу заниматься экстремальным хобби Якубович рассказал о запрете врачей исполнять опасные трюки на самолете

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Леонид Якубович

Врачи запретили из-за возраста народному артисту Леониду Якубовичу исполнять сложные трюки на самолете. В эфире шоу «Ты не поверишь!» он рассказал, что 1 июля ему исполнится 80 лет.

Якубовичу больше не разрешают делать так называемую «петлю», фигуру высшего пилотажа, представляющую собой замкнутую петлю в вертикальной плоскости. Сам ведущий пошутил над этим, отметив, что даже в его райдере теперь стоит запрет на полеты в аэротрубе.

Якубович также признался, что часто интересуется наличием аэроклуба в городе, куда приезжает с гастролями. Полеты для него стали способом справиться с депрессией и плохим настроением. По словам телеведущего, смена перспективы во время полета помогает взглянуть на проблемы по-новому и отпустить негативные эмоции.

Он также поделился, что иногда летает вместе с женой Мариной, но такой способ проведения досуга ей не пришелся по душе. Тем не менее сам Якубович продолжает считать авиацию своим хобби и одним из лучших способов отвлечься от забот.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил: Леонид Якубович получает пенсию в виде 60–80 тысяч рублей. По его словам, такова средняя пенсия публичных персон в Москве. Продюсер обратил внимание на то, что телеведущий живет хорошо. Например, среди имущества Якубовича СМИ обнаружили тайный замок. Он располагается в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья и стоит 1 млрд рублей.