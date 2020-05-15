Врачи запретили Марии Миногаровой рожать

https://static.news.ru/photo/10237afe-96df-11ea-b03d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/minogarova

Модель Мария Миногарова призналась, что врачи ей запретили рожать из-за операции, которую она недавно перенесла.

У звезды проблемы с щитовидной железой. Врачи, посоветовавшись, сделали ей операцию. Однако теперь телеведущей необходимо забыть о детях на несколько лет, если она хочет здоровое потомство. По словам экспертов, организм после хирургического вмешательства долго восстанавливается, поэтому его нельзя перегружать.

Если честно, мне всё равно. Я детей не хотела — ни сегодня, ни вчера, — заявила блогер в Instagram.

31-летняя знаменитость предпочитает наслаждаться моментом. У Миногаровой есть возлюбленный, который разделяет её ценности и взгляды, касающиеся семьи. Но при этом пара устала от постоянных вопросов о детях. Их атакуют не только родственники, но и фанаты.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ольга Бузова намекнула на свою беременность. Она рассказала, что поправилась во время отпуска, никак не может похудеть и постоянно хочет есть и спать.