https://static.news.ru/photo/2d1f0d48-eab5-11e9-ba10-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Специалист по паллиативной помощи онкологического института имени Герцена Гузель Абузарова считает, что эффективное лечение парализованной актрисы Анастасии Заворотнюк практически невозможно.

По её словам, в случае парализации терапевт может помочь пациенту только первые 48 часов, передаёт Teleprogramma.pro .

Если она (парализация. — News.ru) всё-таки случилась, то пациент будет лежачим. Ему можно назначить только хороший уход, паллиативную помощь. Бывает парализация без болей, а бывает с сильными болями. В зависимости от симптомов назначаются препараты, — подчеркнула медик.

Она отметила, что реабилитация уже не сможет помочь Заворотнюк. Для артистки может быть доступна только паллиативная помощь — уход за человеком в конце его жизни.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что у 48-летней артистки возникла опухоль мозга на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Как писал News.ru, 8 октября пациентка покинула медучреждение, где проходила лечение последний месяц. По некоторым данным, артистка закрыла обслуживание по ОМС и закончила все процедуры в стационаре.