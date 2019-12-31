https://static.news.ru/photo/c7c85078-2cf2-11ea-be3f-fa163e074e61_660.jpg

Телеведущая Ангелина Вовк в размышлениях о предстоящей свадьбе заявила, что ждёт от жениха помолвочное кольцо. Без него артистка отказывается выходить замуж.

О том, что она получила предложение выйти замуж от друга Михаила Куницына, 77-летняя телеведущая говорила ещё в декабре.

Пока Миша не купит мне кольцо, я за него замуж не пойду, — цитирует Вовк KP.RU.

Михаил Куницын моложе невесты на 27 лет, об их отношениях Вовк отзывалась как о дружеских. Вместе они посещают светские мероприятия, только недавно были на показе мод. Телеведущая не исключает, что её отношения с Куницыным могут перейти на новый уровень, хотя жених на неё не давит, предоставляя артистке самой определиться со своими чувствами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подруга и коллега телеведущей Ангелины Вовк Анна Шатилова заявила, что та не собирается замуж. Шатилова подчеркнула, что всё это — «шутка ради пиара».