Вовк неожиданно резко и нелестно отозвалась о Федосеевой-Шукшиной

Телеведущая Ангелина Вовк осудила поведение народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной и события в её личной жизни. Она выразила уверенность в том, что у пожилого человека должны быть иные ориентиры в жизни.
Такое заявление она сделала,
Мне 77, ему 50. Ну какая любовь! Я же не сумасшедшая как Федосеева-Шукшина. Она одной ногой в могиле, а придумала себе какой-то секс! — ответила Вовк.
Как писал NEWS.ru ранее, народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина по суду вернула себе право на обладание апартаментами в Новой Москве, которое до этого перешло к её мужу Бари Алибасову, а затем — к его помощнику Сергею Моцарю.