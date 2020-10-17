Вовк неожиданно резко и нелестно отозвалась о Федосеевой-Шукшиной

https://static.news.ru/photo/d8d657e2-10f0-11eb-b5e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ангелина Вовк осудила поведение народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной и события в её личной жизни. Она выразила уверенность в том, что у пожилого человека должны быть иные ориентиры в жизни.

Такое заявление она сделала, комментируя слухи о своей якобы романтической связи с историком Михаилом Куницыным, который моложе ведущей на 27 лет, для программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Мне 77, ему 50. Ну какая любовь! Я же не сумасшедшая как Федосеева-Шукшина. Она одной ногой в могиле, а придумала себе какой-то секс! — ответила Вовк.

Как писал NEWS.ru ранее, народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина по суду вернула себе право на обладание апартаментами в Новой Москве, которое до этого перешло к её мужу Бари Алибасову, а затем — к его помощнику Сергею Моцарю.