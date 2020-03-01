«Вот и вернулся бумеранг»: сотрудница обвинила Самойлову в махинациях

https://static.news.ru/photo/eb4fbae6-77f1-11ea-a215-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Пока в семье рэпера Джигана кипят страсти, нашлись те, кто считает, что супруга певца Оксана Самойлова получила по заслугам. В частности, бывшая сотрудница магазина бизнесвумен Инна Егорова не смогла скрыть радости по поводу предстоящего развода звёзд.

Вот и бумеранг лично от меня вернулся. Я же обещала, что рано или поздно все вернётся на круги своя. Документы хоть вернула бы мне! И в суд явилась, раз вся такая «правильная», — написала она в комментариях к одному из постов Самойловой в Instagram.

Ранее девушка обвинила жену рэпера в нарушении трудового законодательства. По её словам, Самойлова обещала официально трудоустроить сотрудников своего магазина одежды, однако не сдержала свои слов. После этого Егорова обратилась в суд, однако проиграла его.

Доводы в исковых требованиях были такими: Егоровой не выплатили заработную плату и выходное пособие, забрали трудовую книжку и не отдавали, — пояснил StarHit адвокат сотрудницы Коготков Владимир Геннадьевич.

Как ранее писал NEWS.ru, продюсер Яна Рудковская заявила, что не верит в развод модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. По словам светской львицы, женщины не рожают четверых детей от плохих мужчин. Это всё грамотный пиар-ход.