Волочкова раскрыла, как балерины Большого театра становились проститутками

https://static.news.ru/photo/ca3b72e8-b4c0-11eb-8465-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о распространённой в Большом театре проституции. Она вспомнила время, когда сама выступала на сцене учреждения. Знаменитость раскрыла, что на зарубежных гастролях молодых балерин заставляли оказывать интимные услуги после торжественных приёмов. Экс-прима Большого предполагает, что сейчас в театре ситуация с домогательствами стала хуже, передаёт портал Premier.

Девочки из кордебалета становились проститутками. Они выезжали за границу на гастроли, но не только танцевали, а ещё и оказывали интимные услуги. Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет постель, — отметила Волочкова.

Звезда добавила, что артистки могли отказаться от подобных предложений, но после этого их больше не брали на гастроли за рубеж, лишая их возможности прославиться. Балерина призвала тех, кто ей не верит, спросить её коллегу — народного артиста РФ Николая Цискаридзе, ранее заявлявшего о домогательствах к молодым балеринам в Большом театре.

Кроме того, Волочкова впервые показала тайного возлюбленного по имени Олег, с которым отдохнула на Мальдивах. Мужчина принял участие в съёмках фильма «Исповедь» для сервиса Premier. Сидя на диване, пара рассказала о своих отношениях. Олег признался, что ему непривычно выступать перед камерами. По его словам, когда впервые увидел Волочкову «в той нотариальной конторе», то сильно удивился, но «был рад знакомству».

Ранее Волочкова вступила в перебранку с подписчиками в Instagram. Те выразили недовольство тем, что танцовщица хвастливо, чересчур напоказ выставляет свою личную жизнь. Другие и вовсе обвинили Волочкову в неразборчивости, задавшись вопросом, как именно она отрабатывает поездку на Мальдивы с очередным поклонником по имени Олег. В ответ она гневно высказалась о том, что пишущие критические комментарии люди никогда не знали любви, поэтому и лезут в жизнь других людей, хотя их мнения никто не спрашивал.