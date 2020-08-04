Волочкова подала апелляцию по делу о нарушении карантина в Дивеево

https://static.news.ru/photo/4fffc5a0-d650-11ea-b60e-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила, что её адвокаты подали апелляцию по делу о нарушении карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря.

Мои адвокаты её подали. Не хочу платить деньги за то, в чём я невиновата, — заявила танцовщица в эфире Первого канала.

Светская львица подчеркнула, что не отказывается платить, просто требует справедливости. Она готова отдать эти деньги собственной дочери или другой девочке, которая проживает в Дивеево.

После того как Волочкова посетила закрытое на карантин из-за коронавируса село Дивеево, она разместила на своей странице в Instagram снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина, закрывшего монастырь от людей. В свою очередь глава Нижегородской области не стал медлить с ответом. В своём аккаунте он сообщил, что решение закрыть село на карантин было вызвано вынужденными мерами. Количество заражённых на душу населения в селе в 1,6 раза больше, чем в Москве.

Как писал NEWS.ru, Волочкова прокомментировала очередной штраф за нарушение режима самоизоляции. Она не готова оплачивать штраф, так как у неё нет заработка из-за пандемии. Именно поэтому её представители обжалуют это решение. Сумма нового административного взыскания составляет 40 тыс. рублей.