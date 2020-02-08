https://static.news.ru/photo/3519211e-4bdb-11ea-ac4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Волочкова рассказала подробности своего романа с женатым английским лордом Энтони Керманом, которого одно время называли «тайным мужем» балерины.

В своей книге «Плата за успех» танцовщица отметила, что её всегда смущал возраст возлюбленного, который был старше неё на 30 лет.

Также отношениям мешали папарацци, устроившие настоящую охоту за парой, и слухи, распускаемые представителями российского балета. Они утверждали, что Волочкова увела лорда из семьи, однако, подчеркнула балерина, в тот момент Керман и его супруга уже начали бракоразводный процесс, передаёт «Комсомольская правда».

Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова рассказала, что ей пришлось перенести день свадьбы. Она планировала провести торжество 20 октября (20.10.2020 года), чтобы получилась красивая дата, но затем выяснилось, что этот день будет не выходным и что гостям будет неудобно выбраться на свадьбу. Поэтому балерина решила перенести день свадьбы. Для этого она также выбрала красивую дату 10 октября (10.10.2020 года).