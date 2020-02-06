https://static.news.ru/photo/3adf7358-4859-11ea-8de0-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ей пришлось перенести день свадьбы. Об этом она сообщила на программе «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Я всё-таки очень хочу свадьбу в красивую дату. Хочу и мечтаю о свадьбе ещё более пышной, чем у меня была в 2007 году. При этом я не настаиваю на самом деле на свадьбе. Я хочу сейчас сохранить честные отношения, — привёл слова балерины портал Teleprogramma.pro.

Анастасия Волочкова планировала провести торжество 20 октября (20.10.2020 года), чтобы получилась красивая дата, но затем выяснилось, что этот день будет не выходным и что гостям будет неудобно выбраться на свадьбу. Поэтому балерина решила перенести день свадьбы. Для этого она также выбрала красивую дату 10 октября (10.10.2020 года).

Кроме того, Анастасия Волочкова не поделилась в эфире именем своего избранника, ответив лишь, что в «его имени есть буква М». Также в эфире стало известно, что тамадой на свадьбе будет ведущая шоу — Алла Довлатова.

Как писал NEWS.ru ранее, балерина Анастасия Волочкова сообщила, что не хочет называть имя избранника, так как он — непубличная личность. Пара в отношениях уже полтора года. Отмечается, что свадебное торжество не включает в себя регистрацию брака в ЗАГСе.