Водонаеву раскритиковали за желание отправить сына в военный лагерь

https://static.news.ru/photo/c5fffe96-6890-11eb-a367-96000091f725_660.jpg Алена Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Телеведущую Алёну Водонаеву пользователи соцсетей раскритиковали за решение отправить 10-летнего сына Богдана в военный лагерь. Она опубликовала в Instagram просьбу посоветовать ей учреждение со строгой дисциплиной.

Переходный возраст начинается, надо армии добавить, чтобы научить ответственности, самостоятельности и мужским понятиям. Сейчас, в этом возрасте, — написала телеведущая.

Она добавила, что прошлым летом сын уже жил две недели в палаточном лагере, где мальчика «погонял хорошо» тренер. Кроме того, Богдан занимается спортом четыре раза в неделю. Водонаева выразила уверенность, что «мужики не должны расслабляться», иметь минимум свободного времени, а вместо смартфона в 10 лет лучше пользоваться кнопочным телефоном.

Однако не все её подписчики одобрили такое строгое отношение к сыну. Но она им отвечала довольно жёстко, разъяснив, что для неё главное — чтобы сын не освоил «женские» профессии и не стал блогером.

Как писал NEWS.ru. ранее 38-летняя Алёна Водонаева поделилась тем, что раздражало её в экс-супруге. Второй муж звезды музыкант Алексей Комов, как оказалось, раздражал Алёну своим маленьким ростом. И если с отцом своего сына Богдана Алексеем Малакеевым Водонаева сохранила дружеские отношения, то второй брак она назвала ошибкой.

Алёна уверена, что Комов рядом с ней не развивался, а также многое обещал, но ничего не делал. Экс-участница «Дома-2» раскрыла ещё одну деталь семейной жизни с Алексеем. Оказалось, что она чувствовала себя рядом с ним неуютно. Поводом для высказывания Водонаевой стал вопрос подписчицы, чувствовала ли она себя на каблуках с бывшем мужем дискомфортно, потому что была выше.