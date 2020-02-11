https://static.news.ru/photo/915a1862-4d56-11ea-9595-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алёна Водонаева, получившая скандальную известность после слов о быдле и маткапитале, прокомментировала информацию о долгах по налогам. Накануне СМИ сообщили, что телеведущая должна около 45 тыс. рублей и пени за автомобиль.

Новость о своих долгах Водонаева прокомментировала в Instagram, где выложила переписку с одним из новостных пабликов. В ней «звезда» указывает, что не успела ещё заплатить налог за машину, который всегда платит в январе.

Десять дней, как не оплатила, а вы уже так написали... Всего хорошего. Побольше бы таких «сенсаций»! — написала Водонаева.

После экс-участница «Дома-2» написала, что попросила «папу с мамой сходить заплатить налог».

Через 30 минут решится вопрос. Спасибо за «танцы на костях», — написала ведущая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у телеведущей Алёны Водонаевой накопились имущественные долги. Сама знаменитость заявила, что не успела осуществить выплаты из-за скандалов после её высказывания в соцсети о «рожающем быдле».