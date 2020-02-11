Алёна Водонаева, получившая скандальную известность после слов о быдле и маткапитале, прокомментировала информацию о долгах по налогам. Накануне СМИ сообщили, что телеведущая должна около 45 тыс. рублей и пени за автомобиль.
Новость о своих долгах Водонаева
Десять дней, как не оплатила, а вы уже так написали... Всего хорошего. Побольше бы таких «сенсаций»! — написала Водонаева.
После экс-участница «Дома-2» написала, что попросила «папу с мамой сходить заплатить налог».
Через 30 минут решится вопрос. Спасибо за «танцы на костях», — написала ведущая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что у телеведущей Алёны Водонаевой накопились имущественные долги. Сама знаменитость заявила, что не успела осуществить выплаты из-за скандалов после её высказывания в соцсети о «рожающем быдле».
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