Модель и экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева поспорила в фитнес-тренером Викторией Боровской по поводу методов похудения. Ругались дамы в Instagram.
Водонаева насмешливо
Боровская в ответ
Умный фитнес опять не находит понимания. Вместо фитоняшек теперь я раздражаю богинь, — пожалела тренер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса и телеведущая Алёна Водонаева сравнила актёра Ивана Охлобыстина с «типичным быдлом». Его поведение она назвала непозволительным.
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