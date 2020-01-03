https://static.news.ru/photo/e0149e24-2eab-11ea-873d-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Модель и экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева поспорила в фитнес-тренером Викторией Боровской по поводу методов похудения. Ругались дамы в Instagram.

Водонаева насмешливо отозвалась о тренере, которая «развела постов». А суть похудения может быть только одна — не есть после шести «всякий мусор», заниматься спортом и раз в неделю позволять себе «что-нибудь запрещённое».

Боровская в ответ попыталась объяснить , что жёсткие диеты приводят к срывам, тренировки «под копирку» могут травмировать.

Умный фитнес опять не находит понимания. Вместо фитоняшек теперь я раздражаю богинь, — пожалела тренер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса и телеведущая Алёна Водонаева сравнила актёра Ивана Охлобыстина с «типичным быдлом». Его поведение она назвала непозволительным.