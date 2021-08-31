Бузова решила подтянуть вокал для спектакля «Чудесный грузин»

Ради участия в спектакле «Чудесный грузин» МХАТа им. Горького Ольга Бузова решила подтянуть вокальные навыки, рассказали NEWS.ru в пресс-службе учреждения. Артистка снова сыграет певицу Беллу Шанталь. В театре отметили, что приглашать звезду в другие постановки пока не планируется.

Ольга Бузова берёт уроки пения и актёрского мастерства у нашего преподавателя по вокалу. Это обязательно. И берёт все уроки, как и любой актёр, даже профессиональный, который работает. Мы один из немногих театров в нашей стране, кто в обязательном порядке ввёл практику занятий вокалом, пластикой, хореографией даже для труппы, чтобы артисты были в тонусе. И Ольга, естественно, занимается с Ольгой Зрилиной — нашим педагогом по вокалу. Педагог по вокалу, насколько я знаю, очень доволен Ольгой, — отметили в пресс-службе.

По словам представителя МХАТа, Бузова вновь выйдет на сцену в ноябре, и у неё «прекрасные отношения» со всеми коллегами по «Чудесному грузину», ей все помогают, так как она «непрофессиональная актриса и непрофессиональная певица».

Говоря про особенности постановки о молодом советском вожде Иосифе Сталине, в театре подчеркнули, что это «единственная пьеса, безоценочно рассказывающая» о руководителе СССР.

Не ставит оценок ни хорошо, ни плохо. В конце сам зритель голосует из зала, кем он считает Сталина — зверем или хорошим политиком, — резюмировали в пресс-службе.

Худрук МХАТа Эдуард Бояков также добавил, что постановка вызвала «беспрецедентный» шум не столько благодаря участию Бузовой в спектакле, сколько «болевой точке» общества — разговору об Иосифе Сталине, к которому россияне «пока не готовы». Он подчеркнул, что постановку «нельзя назвать просталинской, но и антисталинской тоже нельзя», добавив, что речь идёт скорее о советском времени в целом. По словам Боякова, «Чудесный грузин» останется в репертуаре труппы несмотря на то, что ранее его перенесли на неопределённый срок.

Появление непрофессиональной актрисы на сцене одного из самых уважаемых театров России вызвало бурный общественный резонанс: многие звёзды, режиссёры, актёры и другие деятели культуры критиковали Бузову за её исполнение роли певицы Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина, хотя сам худрук Бояков остался доволен игрой исполнительницы.