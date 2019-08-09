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Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава заявила, что не будет ведущей фестиваля, который проходит в парке Горького в Москве 10 и 11 августа.

Об этом она написала в Instagram. Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной, — уточню, что в эту субботу мероприятие в...