https://static.news.ru/photo/e20d9290-bb78-11e9-995b-fa163e074e61_660.jpgВлад Соколовский с мамой Фото: instagram.com/vs20
66-летняя мать певца Влада Соколовского много лет комплексовала из-за последствий неудачной косметической процедуры на лице. Он привёл маму к хирургу, который за 500 тыс. рублей исправил дефект: устранил рубец и сделал круговую подтяжку лица.
Я всегда знал, что мама страдает. Как-то она рассказала о докторе и намекнула, что, возможно, именно он сможет устранить изъян. Тогда решил сделать ей подарок, — рассказал StarHit Соколовский.
Женщина перенесла операцию хорошо и осталась довольна её результатом.
Как писал News.ru, австралийская певица Кайли Миноуг предстала перед публикой после пластической операции. Из-за неё лицо артистки оказалось перекошенным, а линия бровей опустилась, что придало взгляду злость.