Бывший муж Ксении Собчак актёр Максим Виторган намекнул на то, что в действительности не ломал нос режиссёру Константину Богомолову.
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Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, — написал Виторган.
Собчак на комментарий бывшего мужа пока никак не отреагировала.
О конфликте Богомолова и Виторгана в январе 2019 года писал News.ru. Актёр и режиссёр вступили в перепалку в одном из кафе в центре Москвы. Очевидцы сообщили, что мужчины вышли на улицу, затем Богомолов вернулся с разбитым лицом. Режиссёр не стал вызывать полицию, а позже заявил, что Виторган сломал ему нос. Слухи о том, что причиной конфликта стал роман Собчак и Богомолова подтвердились позднее, когда Богомолов публично объявил о своих чувствах.