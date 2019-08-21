https://static.news.ru/photo/7fdc1bae-c416-11e9-871f-fa163e074e61_660.jpg Максим Виторган Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший муж Ксении Собчак актёр Максим Виторган намекнул на то, что в действительности не ломал нос режиссёру Константину Богомолову.

Как сообщает «Пятый канал» , Виторган отметился в комментариях Instagram под постом своей экс-супруги, где та рассуждает о лицемерии. Собчак, в частности, заметила, что многие знаменитости выставляют себя в соцсетях не теми, кто они есть на самом деле.

Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, — написал Виторган.

Собчак на комментарий бывшего мужа пока никак не отреагировала.

О конфликте Богомолова и Виторгана в январе 2019 года писал News.ru. Актёр и режиссёр вступили в перепалку в одном из кафе в центре Москвы. Очевидцы сообщили, что мужчины вышли на улицу, затем Богомолов вернулся с разбитым лицом. Режиссёр не стал вызывать полицию, а позже заявил, что Виторган сломал ему нос. Слухи о том, что причиной конфликта стал роман Собчак и Богомолова подтвердились позднее, когда Богомолов публично объявил о своих чувствах.