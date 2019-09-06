Актёр Максим Виторган бросил трубку после вопроса News.ru о свадьбе его бывшей жены, телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина и Богомолова.
Стало известно, что Ксения Собчак и Константин Богомолов назначили свадьбу на 13 сентября. Мы хотели узнать, пригласили ли Вас на эту свадьбу, — спросили у актёра.
Сразу же после вопроса он оборвал телефонную связь с изданием.
Сама Собчак ранее утверждала, что с Виторганом они расстались хорошо.
Как писал News.ru, Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграют свадьбу в Москве в середине сентября. Праздник обойдётся им в несколько миллионов рублей.