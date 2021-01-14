Виталий Гогунский объяснил свой отказ от выплаты алиментов

https://static.news.ru/photo/3ddec9b4-566d-11eb-bd54-fa163e074e61_660.jpg Виталий Гогунский Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актёр Виталий Гогунский, известный широкой публике по российскому комедийному сериалу «Универ», раскрыл подробности развода с женой и оправдал свой отказ от выплаты алиментов.

Так, в новом выпуске YouTube-шоу «Алёна, блин!» Гогунский прокомментировал слова своей бывшей супруги, которая не так давно обвинила его в том, что он не помогает ей воспитывать их общую дочь Милану. По словам актёра, он участвует в жизни дочери в соответствии с установленными договорённостями — они не предусматривают денежные выплаты.

Артист также добавил, что настоящей причиной их разрыва с супругой стал спор вокруг совместного проекта.

Так получилось, что я раскрутил дочь Милану. Но я не планировал, что это станет проектом, — отметил Гогунский.

Ранее NEWS.ru писал, что жена бывшего участника проекта «Дом-2» Степана Меньщикова Ангелина Монах на своей официальной странице в социальной сети поделилась переживаниями. Она рассказала, что с появлением ребёнка их отношения с благоверным стали напряжёнными. Дело в том, что звезду, очевидно, не очень прельщает брак.

По словам Монах, Меньщикова нервирует семейная жизнь, в которую входят плач ребёнка, стирка, уборка и так далее. Это и есть, отметила Ангелина, первые признаки возникновения «бытовухи».