Видео с молодым Соловьёвым опубликовали в Сети

https://static.news.ru/photo/cda2c8f0-0a6b-11eb-9ede-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Видеозапись 30-летней давности с молодым Владимиром Соловьёвым появилась в соцсетях. На тот момент известный журналист только начал свою трудовую деятельность и был учителем физики и математики.

Запись датирована 1989 годом, на ней совершенно молодой ведущий что-то объясняет ученикам. Видео появилось в сообществе «Она развалилась».

1989 год. Владимир Соловьёв. Преподаватель физики, математики и астрономии в школе № 27 (сейчас № 1232) по адресу: Кутузовский проспект, 28, — гласит надпись под роликом.

Также автор записи указывает, что школа, в которой учительствовал будущий журналист, была элитной: в ней учились дети и внуки членов ЦК КПСС. И часть предметов в этой столичной школе велась на английском языке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что канал российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва стал лидером рейтинга YouTube-каналов по цитируемости в российских СМИ. За три летних месяца на него ссылались более 3,5 тыс. раз.