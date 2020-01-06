Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Елена Север опубликовала серию рождественских фотографий со своими сыновьями. От бизнесмена и музыкального продюсера Владимира Киселёва в 1997 году у неё родился сын Юрий, который выступает в настоящее время под псевдонимом ЮрКисс, а в 2000-м — Владимир, известный как ВладиМир.

Пожалуй, первый раз мы в этот день оказались в разных странах. Но мы мысленно всегда рядом, — подписала она фото в Instagram. Несколько лет назад Киселёв стал владельцем «Русской медиагруппы»,...