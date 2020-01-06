Вера Брежнева Вера Брежнева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева опубликовала фотографию своего многочисленного семейства. Вместе с ней на фото присутствуют мама Тамара Витальевна, сёстры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой от предыдущего брака — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.

Всей семьёй поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира и любви и Ангела-Хранителя всегда рядом, — подписала она фото в Instagram.

Как писал NEWS.ru, Вера Брежнева поздравила младших сестёр-двойняшек с 35-летием. В честь этого события она опубликовала семейные фото из своего архива. Сестёр Брежневой зовут Анастасия и Виктория, у неё также есть старшая сестра Галина. Поклонников Брежнева уверила, что дай ей шанс родиться ещё раз, она бы выбрала именно эту семью, таких же отца, мать и сестёр.

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