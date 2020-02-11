https://static.news.ru/photo/b04c29e0-4cc0-11ea-8195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Появились новые подробности музыкального конкурса Евровидение — 2020. Одной из ведущих шоу в Роттердаме станет бьюти-блогер NikkieTutorials, которая является трансгендером.

Как отмечает Evrovision.tv, приглашённая звезда будет комментировать онлайн-трансляцию конкурса. По признанию самой девушки, это была мечта всей её жизни. Она рассказала, что предложение от организаторов конкурса поступило ей в конце 2019 года, и она с радостью приняла его.

Ранее NEWS.ru писал, что российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность». Такое мнение высказал музыкальный эксперт Евгений Бабичев. Он связал это с возможным выходом в финал национального отбора в Норвегии уроженки России Лизы Васильевой. Он объяснил, что если её песня «I Am Gay» пройдёт отборы, то организаторы Евровидения могут использовать это как зацепку для политических провокаций. Например, с подачей, что девушка была вынуждена уехать из России, но теперь может открыто признаться в своей ориентации, выступая со сцены.