Вдова Табакова извинилась перед Прокловой после скандала с домогательствами

https://static.news.ru/photo/74b82e62-a7cb-11eb-8e31-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова Олега Табакова Марина Зудина решила извиниться перед Еленой Прокловой за то, что напала не неё после неожиданного признания в сексуальных домогательствах от известного актёра. Правда Проклова ни слова не сказала про Табакова, такие выводы сделали зрители после её интервью Лере Кудрявцевой.

Актриса сообщила, что в юношестве пережила приставания со стороны взрослого коллеги по цеху на съёмочной площадке. Зрители посчитали, что речь про Табакова, который участвовал вместе с 15-летней Прокловой в картине «Гори, гори, моя звезда».

Супруга умершего актёра Марина Зудина принялась защищать его честь и наговорила грубостей про Проклову. Она обозвала коллегу бедной женщиной и обвинила в дешёвом самопиаре, но сутки спустя извинилась перед Еленой в соцсетях.

Зудина объяснила, что ей начали писать сотни сообщений с оскорблениями и пытались задеть её и мужа, хотели раздуть скандал. Но для актрисы Проклова когда-то была кумиром, а Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене.

Мы прекрасно общались, приходил её муж. Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите её интервью. Поэтому, давайте не додумывать за неё. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное, — заключила Зудина.

Она признала, что погорячилась, а её реакция вызвана защитой личной жизни и чести покойного супруга.

Ранее NEWS.ru писал, что Зудина сразу после скандального выпуска отметила, что ей «стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание». «Пусть Господь простит её», — сказала она.