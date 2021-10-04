Вдова Караченцова вывезла из квартиры актёра его фото и вещи

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина вывезла из квартиры актёра его фото и портреты. Это её заставили сделать жильцы, которые арендуют жильё, пишет «Собеседник».

Снимают квартиру артиста сотрудники посольства Нидерландов. И если от апартаментов они в восторге, то от портретов Караченцова на стенах — нет.

Им не нужны личностные вещи. Они попросили всё вывезти из квартиры: фотографии Коли, портреты, — рассказала вдова актёра.

По словам Поргиной, она очень переживает сложившуюся ситуации, ей обидно, как отнеслись к памяти о её муже. Она надеется, что вскоре личные вещи Караченцова найдут достойное место. Для этого Поргина собирается построить комнату над гаражом и обустроить там кабинет супруга.

Квартира, о которой идёт речь, находится в правительственном доме. Караченцов с женой заехали туда в 2003 году.

Ранее сообщалось, что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина считает, что оптимальная пенсия для российских пенсионеров — 100 тысяч рублей в месяц. На эти деньги можно и прожить, и путёвку в Турцию купить.