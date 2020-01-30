https://static.news.ru/photo/a37a7324-4370-11ea-9fb1-fa163e074e61_660.jpg Наталья Лапина Фото: Николай Гнисюк/РИА Новости

Стало известно о ещё одной любовнице актёра Николая Караченцова. Как выяснилось, в 1989 году у женатого артиста был роман с актрисой Натальей Лапиной. Об этом сама женщина рассказала в эфире передачи «На самом деле».

По словам актрисы, познакомились они во время работы театре «Ленсовета». Их свидания происходили в коммунальной квартире Натальи.

Безумная харизма, талант — это то, во что было невозможно не влюбиться. Говорил, что проблемы с женой, что большое давление, устал, и что хочет освободиться, — рассказала она.

Лапина назвала жену Караченцова Людмилу Поргину властной и «неинтеллектуальной» женщиной, которая тяготила актёра. По её признанию, он всегда рассказывал, что устал от брака и хочет развод.

Он постоянно говорил, что разводится, что не хочет больше этого брака, по той причине, что он устал, он не был счастлив. Чувствовалось, что ему чего-то не хватало в плане романтики, — заключила она.

В ответ Поргина обвинила Лапину во лжи, подчеркнув, что в те годы постоянно находилась рядом с мужем и поняла бы, если б у него была интрижка на стороне.

Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года. Через год после смерти актёра и на день его рождения, 27 октября 2019 года, на Троекуровском кладбище ему установили памятник.

Ранее, как писал NEWS.ru, Поргина ответила на обвинения в растрате денег, собранных на лечение покойного супруга. По её словам, многие упрекают её в жизни на широкую ногу, однако не принимают во внимание, сколько сил она потратила, ухаживая за мужем.