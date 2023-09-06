Вдова и дети разрыдались на открытии памятника Шатунову: лица членов семьи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Супруга Юрия Шатунова Светлана (в центре)

6 сентября, в день 50-летия со дня рождения солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника музыканту. Продюсер Андрей Разин на церемонию не приехал, зато в ней приняли участие вдова Светлана и дети артиста — сын Дэннис и дочь Эстелла.

Как рассказал на церемонии открытия памятника Шатунову режиссер Александр Игудин, певец «научил нас всех любить жизнь через свои песни».

«Сегодняшний день я расцениваю как праздник. Потому что сегодня день его рождения. Он многое успел, оставил много прекрасных песен и подарил жизнь двоим замечательным детям. Он очень скептически относился при жизни к любым своим изображениям, но думается, что памятник ему бы понравился», — сказал он.

На открытие памятника экс-солисту группы «Ласковый май» пришли друзья семьи музыканта, которые утешали вдову и детей Юрия Шатунова, а также многочисленные поклонники артиста.

Фото вдовы и детей Шатунова — в галерее NEWS.ru.