Вдова Грачевского поддержала вдову Табакова в секс-скандале с Прокловой

https://static.news.ru/photo/f7d5cd04-c5b7-11eb-ad9a-96000091f725_660.jpg Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская неожиданно для всех вмешалась в секс-скандал с актрисой Еленой Прокловой. Жена худрука «Ералаша» поддержала вдову Олега Табакова Марину Зудину, о чём написала у себя в микроблоге.

Речь идёт об откровениях Елены Прокловой, которая рассказала, как в подростковом возрасте к ней домогались именитые и известные актёры и режиссёры. В одном из них без труда можно было узнать Олега Табакова, чего актриса и не стала отрицать.

Белоцерковская, которая не имеет никакого отношения к скандалу, к Прокловой и к Зудиной, вдруг решила поддержать последнюю. Вдова Грачевского объяснила это тем, что не может молчать в сложившихся обстоятельствах. Она высказалась, что артистам, решающимся на подобные откровения, должно быть стыдно. И главный аргумент Белоцерковской — почему они все молчали, когда человек был жив.

Мёртвые не могут ответить, и поэтому можно говорить, что угодно. Я никогда не поверю в эти рассказы, зная многих, на кого пытаются вылить грязь. Это великие, талантливые и порядочные люди! Оставьте их в покое, не трогайте! Подумайте об их семьях! — гневно написала вдова Грачевского.

Свой текст Белоцерковская дополнила хештегом «Марина Зудина — я за вас!», хотя вдова Табакова её об этом не просила.

Откровения Елены Прокловой о сексуальных домогательствах разделили общество на два лагеря. Одни считают, что не стоит ворошить прошлое спустя такое количество лет. Другие уверены, что о таком обязательно надо рассказывать, чтобы уберечь от подобной грязи молодых актрис.

Как сообщалось ранее, вдова Олега Табакова Марина Зудина решила извиниться перед Еленой Прокловой за то, что напала не неё после неожиданного признания в сексуальных домогательствах от известного актёра. Правда, Проклова ни слова не сказала про Табакова, такие выводы сделали зрители после её интервью Лере Кудрявцевой.