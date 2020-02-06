Историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил слова французского кутюрье Жана-Поля Готье о том, что русские мужчины далеки от эталонов красоты.
Ранее модельер посетил премьеру своего Fashion Freak Show в Москве. Его поразили российские девушки. Однако красивых мужчин он не увидел.
Они хороши в армии и спорте, но на подиуме русский мужчина никогда не блистал. А русские манекенщицы есть в каждом модном доме, — отметил Васильев.
По его словам, в России нет социального запроса на мужскую красоту. Женщины не смотрят на внешнюю оболочку. Но при этом наши соотечественники трудолюбивы и у них спортивное телосложение,
Как ранее писал NEWS.ru, российская актриса Анна Хилькевич заявила о чувстве стыда за мужчин из России. Актриса утверждает, что большинство из них пьют, ленятся и не любят помогать женщинам. За это высказывание она была раскритикована скандальным блогером Леной Миро.
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