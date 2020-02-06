https://static.news.ru/photo/d37e7a28-48f4-11ea-99f3-fa163e074e61_660.jpg Александр Васильев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил слова французского кутюрье Жана-Поля Готье о том, что русские мужчины далеки от эталонов красоты.

Ранее модельер посетил премьеру своего Fashion Freak Show в Москве. Его поразили российские девушки. Однако красивых мужчин он не увидел.

Они хороши в армии и спорте, но на подиуме русский мужчина никогда не блистал. А русские манекенщицы есть в каждом модном доме, — отметил Васильев.

По его словам, в России нет социального запроса на мужскую красоту. Женщины не смотрят на внешнюю оболочку. Но при этом наши соотечественники трудолюбивы и у них спортивное телосложение, пишет «Газета.ру».

Как ранее писал NEWS.ru, российская актриса Анна Хилькевич заявила о чувстве стыда за мужчин из России. Актриса утверждает, что большинство из них пьют, ленятся и не любят помогать женщинам. За это высказывание она была раскритикована скандальным блогером Леной Миро.