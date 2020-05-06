Варнава призналась Собчак о двух операциях по уменьшению груди

https://static.news.ru/photo/d0073e12-8fbb-11ea-9c06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала, что сделала две операции по уменьшению груди.

В интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube-канале телеведущей, знаменитость сообщила, что в 16 лет у неё была грудь шестого размера, это создавало трудности.

Не было денег в семье, я покупала на Тёплом Стане эти лифчики, когда на картонной коробке ты меряешь брючки и заодно лифчик какой-то вонючий трикотажный. И даже туда не помещались мои сиськи, — сказала Варнава.

Она добавила, что одноклассники также постоянно смеялись над её большой грудью.

Звезда шоу Comedy Woman рассказала, что первую операцию сделала в США, а вторую — в России, после значительного похудения. После первого хирургического вмешательства у неё остался неаккуратный шов, который давил стал давить на лимфатический узел и опухать, поэтому пришлось сделать вторую операцию, которая прошла успешно.

Ранее NEWS.ru писал, что Варнава считает юмор лучшим оружием против хамства, негатива и зависти в соцсетях. Она призналась, что ей проще написать в ответ фельетон, чем тратить время на блокировку хейтеров. Звезда рассказала, что чаще всего в соцсетях её спрашивают о носе, «зачем постоянно кривляться» и «не пора ли рожать».