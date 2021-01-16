Валерия разругалась с фанатами, критикующими имя внучки

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Певица Валерия опубликовала нежное и трогательное поздравление с днём рождения своей невестке Лиане. Отдельно она поблагодарила жену сына за внучку, которая родилась 1 января.

Ваша любовь — большое счастье и для нас, родителей. И ещё огромное тебе спасибо за нашу необыкновенную Селин, — написала певица.

Поклонники в большинстве присоединились к поздравлениям артистки, они желали Лиане счастья в семейной жизни. Но нашлись и те, кто решил испортить такой светлый и радостный праздник семье Валерии.

Что за дурацкое имя — Селин? — написали пользователи.

В ответ певица не сдержалась и ответила довольно резко:

Что за дурацкий комментарий?

Имя для дочери Арсений Шульгин выбирал вместе с женой. Позже Лиана объяснила, что оно складывается из имён родителей: Арсений + Лиана = Селин.

Об этом странным критикам напомнили другие пользователи, вспомнив историю появления имени внучки певицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что невестка Валерии Лиана Шульгина в отсутствие мужа вышла на прогулку с маленькой дочерью, облачившись в дублёнку пудрового цвета. Наряд молодой мамы дополнили фирменные сапоги с золотой застёжкой.