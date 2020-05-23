Валерия назвала артистов, которые голодают

Певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в соцсети ответила на критику слов её мужа Иосифа Пригожина о «чудовищном» положении артистов. Такой выпад позволил себе музыкант Сергей Шнуров.
Один из подписчиков Валерии, намекая на его шутливое стихотворение, язвительно попросил у певицы адрес.
Там Шнур говорил, вы бедствуете! Куда сосисок выслать? Адресок черкните! — говорится в его комментарии в Instagram.
По словам супруги Пригожина, звёзды сцены имеют средства к существованию, но в непростой ситуации оказались неизвестные артисты.
Ну Шнуру точно с его партийными гонорарами поддержка не нужна, а музыкантам, художникам, актёрам по всей огромной стране (селебрити сами продержатся) очень бы не помешала. Не все артисты — звёзды, и они действительно голодают, — написала певица.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению продюсера Иосифа Пригожина. По его словам, в отличие от обычных россиян, работники сцены имеют накопления. Музыкант добавил, что в нынешней ситуации тяжело приходится не только артистам, но те, кто хочет, возмещают потерю доходов.