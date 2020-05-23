Валерия назвала артистов, которые голодают

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Жена Джигана Оксана Самойлова немало удивила своих поклонников снимком в панталонах на верёвочках, заправленных в резиновые сапоги. Так звезда собралась ехать в магазин.

В панталоны модель, в свою очередь, заправила белую ночнушку, а сверху надела куртку. Вы должны заценить мой look. Тут у меня пижамка внизу. Тут у меня штанишки, резиновые сапоги и...