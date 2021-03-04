Валерия показала редкое фото со старшей дочерью Пригожина

https://static.news.ru/photo/b6ea798a-7d18-11eb-abe1-96000091f725_660.jpg Даная Пригожина Фото: danaya_prigozhina/instagram.com

Супруга продюсера Иосифа Пригожина, певица Валерия поздравила его старшую дочь Данаю с днём рождения и поделилась с подписчиками редким фото с девушкой.

В поздравлении артистка отметила, что 2020 год для Данаи выдался непростым, и пожелала, чтобы всё плохое в её жизни осталось позади.

Будь здорова, счастлива, люби и будь любима! — написала певица.

Дети Пригожина, а у него их трое: Дмитрий (1989) и Даная (1997) родились в браке с Еленой Пригожиной, а дочку Елизавету (1999) ему родила Лейла Фаттахова, с которой продюсер официально в браке не состоял. Всего Пригожин был женат трижды. Старшие наследники продюсера долго не общались с отцом, так как тяжело переживали развод родителей, однако Валерия старается наладить отношения в семье.

Так, Даная и Дмитрий вместе с отцом и родными Валерии были на свадьбе её младшего сына Арсения Шульгина. Дочь Пригожина потом призналась, что праздник получился сказочным и тёплым.

Общих детей с Валерией у них нет, но её сыновей и дочь от брака с продюсером Александром Шульгиным он воспитывал с раннего возраста и относится к ним, как к родным.

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