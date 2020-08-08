Валерия и Пригожин засветилась в отпуске на Северном Кавказе

https://static.news.ru/photo/d1f1a2bc-da2f-11ea-8b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/valeriya

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия решили не рисковать своим здоровьем и отправились отдыхать на отечественный курорт. Звёздная пара посетила Северный Кавказ, который славится минеральными водами.

Пригожин опубликовал видеокадры из отпуска в Instagram. Судя по кадрам, артисты превратились в обычных туристов. Они переоделись в спортивную одежду, чтобы легко ходить по каменистой местности.

Пришли нарзана попить. Совершенно бесплатно, заметьте! Красота! Ваше здоровье! — сказала исполнительница.

Отечественные курорты освоили многие знаменитости РФ. Например, телеведущая Анфиса Чехова отдохнула в Адлере, актриса Анна Банщикова опубликовала фото с озера Абрау (Краснодарский край). Однако певице Жасмин удалось улететь в Израиль, где живут её родственники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса театра и кино Нонна Гришаева поделилась с подписчиками фотографией со своего летнего отдыха. На снимке она запечатлена хоть и в закрытом, но ярком купальнике.

Знаменитость сфотографирована в шезлонге у бассейна, который расположен на крыше отеля X-Clinic в Курортном районе Санкт-Петербурга. Оттуда открывается панорамный и живописный вид на берег Финского залива.