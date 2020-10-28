Валдис Пельш не согласился с заявлением Александра Гудкова о «смерти» КВН

https://static.news.ru/photo/d0e08df2-1931-11eb-a93f-fa163e074e61_660.jpg Валдис Пельш Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Постоянный член жюри Высшей лиги КВН Валдис Пельш не согласился с заявлением шоумена и экс-капитана команды КВН «Фёдор Двинятин» Александра Гудкова о «смерти» КВН. Тот считает, что YouTube негативно повлиял на игру и творчество команд КВН теряет актуальность за период между съёмками и выходом передачи в эфир.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Пельш подчеркнул, что не может дать комментарий словам Гудкова без просмотра его интервью целиком (артист привёл своё мнение в передаче «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе»). Однако полагает, что подобная дискуссия вообще лишена смысла.

Заявлять о том, что КВН умер, что программа «Что было дальше» умерла с таким же успехом, можно сказать. В любом случае я должен посмотреть видеоматериал или текст полностью, понять, что он имел в виду, потому что то, что вы говорите, немножечко странно в силу того, что Гудков кавээнщик бывший и знает, сколько проходит времени с момента шутки до выхода в эфир, — отметил Пельш.

По мнению Александра Гудкова, за период между съёмками и выходом выпуска в эфир шутки успевают стать неактуальными. Кроме того, считает Гудков, формат передачи не соответствует современному информационному полю, так как на сегодняшний день материал необходимо незамедлительно выкладывать в Интернет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что комик и телеведущий Александр Гудков в эфире шоу «Блеф» на YouTube рассказал, как в начале карьеры, ещё в бытность игроком КВН, порвал российский флаг. По словам артиста, эта «уголовная штука» произошла с ним во время выступления в ДК ГУУ в районе Выхино на территории Москвы. Там проходил смотр команд КВН.