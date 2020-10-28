Гудков: КВН, конечно, умер

https://static.news.ru/photo/acc766ee-1921-11eb-b453-fa163e074e61_660.jpg Александр Гудков Фото: gudokgudok/instagram.com

Российский комик Александр Гудков, в прошлом участник КВН, заявил, что проект окончательно «умер».

Об этом шоумен сказал в передаче «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе». По его словам, период, когда в КВН выступал он со своей командой, был «переходным временем», когда «шутка могла жить месяцами».

А сейчас три секунды, мгновенно — шутка, перешутка, мем, ответная реакция... КВН, конечно, умер, — заявил Гудков.

Комик отметил, что одной из главных проблем КВН является количество выпусков шоу. По его словам, за период между съёмками и выходом выпуска в эфир шутки успевают стать неактуальными, передаёт РИА Новости.

Сейчас ребята снимают, покажут это через месяц, и это уже старо. Выглядит так, как будто молодые старички выступают, — сказал он.

Кроме того, по мнению Гудкова, формат передачи не соответствует современному информационному полю, так как на сегодняшний день материал необходимо незамедлительно выкладывать в Интернет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что комик и телеведущий Александр Гудков в эфире шоу «Блеф» на YouTube рассказал, как в начале карьеры, ещё в бытность игроком КВН, порвал российский флаг. По словам артиста, эта «уголовная штука» произошла с ним во время выступления в ДК ГУУ в районе Выхино на территории Москвы. Там проходил смотр команд КВН.