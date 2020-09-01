Александр Гудков рассказал, как порвал российский флаг

https://static.news.ru/photo/4056dcbe-ec59-11ea-b64a-fa163e074e61_660.jpg Александр Гудков Фото: gudokgudok/instagram.com

Комик и телеведущий Александр Гудков в эфире шоу «Блеф» на YouTube рассказал, как в начале карьеры, ещё в бытность игроком КВН, порвал российский флаг. По словам артиста, эта «уголовная штука» произошла с ним во время выступления в ДК ГУУ в районе Выхино на территории Москвы. Там проходил смотр команд КВН.

Комик рассказал, что на мероприятии он должен был исполнять роль певицы Бритни Спирс в костюме пионерки. Однако при подготовке к выступлению Гудков забыл взять с собой красный галстук. Попав в неловкую ситуацию, артист всё же вышел из положения. Он взял российский триколор, стоявший на треноге за сценой. Сначала Гудков оторвал флаг ГУУ — там в середине была красно-синяя эмблема.

Когда начал рвать середину — разорвалась красная штука, её не хватило на галстук. Ничего не оставалось, как рвать российский триколор. Этой полоски красной хватило и на повязку на голову, и на шею, — рассказал комик.

Как ранее писал NEWS.ru. Гудков рассказал, зачем телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram ролик про убитого в США темнокожего Джорджа Флойда. По его словам, артистка участвовала в шоу Comments out.