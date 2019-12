https://static.news.ru/photo/b032bcd6-1cae-11ea-86b7-fa163e074e61_660.jpg Харви Вайнштейн Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продюсер Харви Вайнштейн договорился с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах. Суд ещё не одобрил данное соглашение.

В его рамках Вайнштейн заплатит 30 актрисам, бывшим сотрудницам его студии The Weinstein Company и потенциальным заявителям $25 миллионов, сообщает The New York Times.

Расходы будут покрыты страховыми компаниями, представляющими студию продюсера. Кроме того, данные выплаты станут частью расходов в рамках банкротства The Weinstein Company.

Против одного из наиболее влиятельных в своё время продюсеров обвинения выдвинули такие звёзды Голливуда, как Ума Турман, Анджелина Джоли и Эшли Джадд. Вайнштейну может грозить пожизненное заключение. Свою вину он отрицает.

Как ранее писал NEWS.ru, звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн подала в суд Лос-Анджелеса иск к продюсеру Харви Вайнштейну, двум его бывшим адвокатам Дэвиду Бойсу и Лизе Блум, их юридическим фирмам, а также к разведывательно-аналитической компании Black Cube.