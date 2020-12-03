«Это честно»: Ваенга отдаёт половину зарплаты бывшему возлюбленному

https://static.news.ru/photo/16eb1fc0-3556-11eb-9140-fa163e074e61_660.jpg Елена Ваенга Фото: vk.com/vaengaofficial

Певица Елена Ваенга продолжает отдавать часть своих доходов своему бывшему возлюбленному — продюсеру Ивану Матвиенко. Об этом звезда эстрады рассказала в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Пара прожила в совместном союзе 17 лет. Сейчас артистка сожалеет, что так и не вышла за любимого человека замуж — из собственной «вредности». С позиций сегодняшнего дня гражданский брак она считает неполноценным.

Ваенга назвала Матвиенко «хорошим и добрым» человеком.

До сих пор отдаю ему половину своей зарплаты, потому что это честно. Он мне очень помог в своё время, — рассказала певица.

Она вспомнила, что их первая встреча с Матвиенко была достаточно странной. Сразу же после неё Ваенга попала в аварию, после которой потребовалась долгая реабилитация. Но в итоге у них всё сложилось хорошо, и много лет они были счастливы вместе.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ваенга решила продать свою квартиру в центре Санкт-Петербурга, чтобы расплатиться с долгами. Исполнительница призналась, что финансовые трудности она испытывает из-за пандемии коронавируса.